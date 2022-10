Blisko ¾ Polaków stara się optymalizować wydatki, a ponad połowa obawia się inflacji. Komentarz eksperta na temat zagrożeń i szans eCommerce w czasach kryzysu

Ostatnie dwa lata, okres kryzysu, były jednocześnie okresem błyskawicznego rozwoju eCommerce, który stał się ratunkiem dla sklepów niebędących w stanie działać stacjonarnie i dla pozostałych w domach konsumentów. Z najnowszej analizy KRS, przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, wynika, że liczba zarejestrowanych w Polsce sklepów internetowych od września 2019 r. do września 2022 r. wzrosła aż o 63 proc. Od początku roku do końca trzeciego kwartału 2022 r. na polskim rynku przybyło 3,3 tys. sklepów internetowych. Obecna sytuacja gospodarcza stawia jednak przed eCommerce - tak jak przed całym handlem - zupełnie nowe wyzwania.

Inflacja, zmienione nawyki konsumenckie, napięta sytuacja polityczna, wojna w Ukrainie oraz niedobór surowców - to wszystko sprawia, że niektórzy przedsiębiorcy decydują się na gwałtowne ruchy, mające na celu szybką poprawę sytuacji w krótkim okresie. Należą do nich np. nagłe podwyżki cen oraz obcinanie budżetów marketingowych czy tych poświęconych na rozwój technologii - mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio, software house’u z główną siedzibą w Poznaniu i oddziałami w Europie, który zrealizował ponad 200 projektów eCommerce - Być może w tym roku globalny rynek eCommerce pierwszy raz w historii odnotuje zmniejszenie przychodów. Należy jednak pamiętać, że klienci nie przestaną nagle kupować. Warto więc wziąć głęboki oddech i zastanowić się raczej, co można zrobić, by utrzymać obecną pozycję na rynku.

Na osłabienie rynku eCommerce składa się kilka czynników. Odmrożenie gospodarki po okresie pandemicznych obostrzeń skłoniło część konsumentów do powrotu do zakupów stacjonarnych. Wzrost cen spowodował zmianę nawyków konsumenckich, jak np. rezygnacja z tzw. towarów luksusowych i ograniczenie się do tych bardziej potrzebnych na co dzień. Od początku pandemii problem stanowił również utrudniony dostęp do różnego rodzaju towarów i surowców, który w obecnej sytuacji politycznej jeszcze się pogłębił. Dodatkowo na polskim rynku wojna w Ukrainie i organizacja pomocy dla naszych sąsiadów zwiększyły zapotrzebowanie na żywność, środki higieniczne i farmaceutyki, czyli produkty, które Polacy najczęściej nadal kupują stacjonarnie.

Jak wynika z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej, ponad połowa Polaków obawia się inflacji, a 71 proc. stara się optymalizować swoje wydatki. Jednak w przypadku eCommerce wzrost cen nie jest jedynym problemem związanym z inflacją - dochodzi do tego wzmożona konkurencja cenowa pomiędzy sklepami internetowymi oferującymi te same produkty. To szczególny kłopot dla niewielkich podmiotów, które z racji mniejszych zamówień płacą wyższe ceny u dystrybutorów i mogą nie być w stanie zminimalizować swojej marży tak, by zachować konkurencyjność wobec większych sklepów.

Kupujemy mniej i rzadziej, ale wciąż przez Internet - według wspomnianego raport Izby Gospodarki Elektronicznej aż 79 proc. badanych uważa online za najbardziej atrakcyjny kanał zakupowy. Faktem jest, że przetrwanie w czasach inflacji, kryzysu ekologicznego i zerwanych łańcuchów dostaw nie będzie możliwe bez opracowania i wdrożenia odpowiedniej strategii, a bagatelizowanie wpływu tych wydarzeń na kondycję firmy to błąd, który może wywołać trudności w utrzymaniu jej pozycji na rynku - dodaje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio - Jednak eCommerce dysponuje szeregiem możliwości, które pozwolą mu przetrwać kryzys i wejść w nową rzeczywistość - od odroczonych płatności i automatyzacji działań marketingowych, przez optymalizację zachodzących procesów i redukcję kosztów, po działania marketingowe w duchu ekologii, CSR i zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Pozostaje jedynie dopasować właściwą strategię do danego sklepu, aby na przyszłość eCommerce patrzeć z nadzieją.

Ze szczegółową analizą problemów, z którymi mierzy się obecnie handel internetowy, oraz ich możliwych rozwiązań, można zapoznać się w e-booku “eCommerce w czasach kryzysu”, przygotowanych przez ekspertów z branży.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badania Dun & Bradstreet przeprowadzonego na koniec września 2022 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS.