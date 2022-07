W Polsce przybywa blisko 350 sklepów internetowych miesięcznie. Do końca roku ich liczba może przekroczyć 55 tys. Nowe dane KRS

Od początku roku do końca czerwca 2022 r. w Polsce zarejestrowano ponad 5 tys. nowych sklepów internetowych, jak wynika z analizy KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet. W tym samym czasie z rejestru wykreślono nieco ponad 3 tys. sklepów. Łączna liczba polskich sklepów internetowych wynosi więc obecnie 54,3 tys. i jest o nieco ponad 2 tys. wyższa niż na koniec ubiegłego roku. Wedle przewidywań ekspertów z Dun & Bradstreet w 2022 roku liczba sklepów internetowych na polskim rynku może przekroczyć 55 tys.

Miesięcznie w Polsce rejestrowanych jest średnio 865 sklepów, a wykreślanych 525, co oznacza, że z każdym miesiącem polski rynek eCommerce rośnie o blisko 350 nowych podmiotów. Oprócz tego wielu przedsiębiorców decyduje się na poszerzenie dotychczasowej działalności o sprzedaż online - od początku roku do czerwca 2022 r. 19,6 tys. zarejestrowanych w Polsce firm dodało do swojego wpisu w KRS kod PKD oznaczający handel w Internecie. Całkowita liczba zarejestrowanych w Polsce firm prowadzących sprzedaż przez Internet wynosi więc obecnie ponad 250 tys.

Połowa polskich sklepów internetowych jest w złej lub bardzo złej sytuacji finansowej

Jednak pod względem kondycji finansowej sytuacja polskiego eCommerce nie wygląda idealnie - spośród działających obecnie ponad 54 tys. firm, których główną zarejestrowaną działalnością jest sprzedaż online, w bardzo dobrej sytuacji finansowej znajduje się tylko 8 proc. firm, a w dobrej 41 proc. Sytuację 30 proc. można określić jako złą, a aż 21 proc. jako bardzo złą.

Niewątpliwie całkowite zniesienie obostrzeń pandemicznych wpłynęło na ograniczenie przez część konsumentów zakupów internetowych i powrót do częstszych zakupów stacjonarnych. Dodatkowo inflacja i wzrosty cen powodują, że coraz więcej osób robi zakupy w bardziej przemyślany sposób i ogranicza się do produktów zaspokajających ich podstawowe potrzeby - mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio, software house’u z główną siedzibą w Poznaniu i oddziałami w Europie, który zrealizował ponad 200 projektów sklepów internetowych. - Jednak poziom sprzedaży detalicznej przez Internet niezmiennie rośnie. Niższe koszty obsługi sprawiają, że sklepy internetowe mogą pozwolić sobie na niższe marże oraz bardziej atrakcyjne zniżki czy promocje niż sklepy stacjonarne. Sklepom internetowym w obecnej sytuacji sprzyjają też coraz szerzej dostępne odroczone płatności. W pewnym stopniu obecna trudna sytuacja gospodarcza może więc stanowić również szansę dla eCommerce.

Rynek e-grocery nieustannie się rozwija

Główny Urząd Statystyczny podaje, że inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 proc. Najwyższy wzrost cen dotyczy paliw, natomiast żywność i napoje według danych GUS podrożały o 14 proc. Jednocześnie to właśnie branża spożywcza w ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej rozwijała swoją obecność w Internecie. Sklepy spożywcze najczęściej dodawały do swojej podstawowej działalności kod PKD oznaczający sprzedaż przez Internet - aż 4 tys. tylko w ubiegłym roku. Jak wynika z raportu Gemius, zakupy spożywcze przez Internet robi 35 proc. internautów, a ponad połowa z nich zaczęła w ciągu ostatnich dwóch lat.

Po wielkim boomie w 2020 r. nastąpiło pewne spowolnienie, ale nie zatrzymanie rozwoju rynku e-grocery. Firmy szukają nowych możliwości trafienia do klientów, budowania jego lojalności i zwiększania wygody. Walczą również ze swoimi ograniczeniami: dbaniem o świeżość niektórych produktów czy brakiem odpowiedniej powierzchni magazynowej. Coraz więcej konsumentów ceni sobie wygodę i szybkość zamawiania online artykułów FMCG, poza tym na rynek wchodzi pokolenie młodych ludzi, którzy z Internetem mają kontakt od dziecka - mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio.

W e-booku „Jak pandemia zmieniła rynek? Transformacja cyfrowa w wybranych branżach” przygotowanym przez ekspertów z branży eCommerce można zapoznać się z analizą sytuacji branż najbardziej zmienionych przez pandemię, szczególnie w zakresie transformacji cyfrowej. Eksperci wskazują również trendy, które będą kształtować sytuację i rynek w najbliższych latach.

Dane cytowane w tekście pochodzą z badań Dun & Bradstreet przeprowadzonych w czerwcu 2022 r. Analizie poddano dane z rejestru KRS. W przypadku spółek prawa handlowego sytuacja finansowa firmy była oceniana na podstawie bilansu i rachunków wyników, natomiast w przypadku podmiotów nieprowadzących pełnej księgowości, co wśród sprzedawców detalicznych zdarza się dość często, oparto się na przychodach, kosztach i wyniku finansowym firmy. Główne czynniki wpływające na ocenę to wskaźnik płynności, zadłużenia, rentowności, zdolność finansowa, poziom zarejestrowanych przeterminowanych płatności oraz zarejestrowane wnioski o upadłość, lub postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe.